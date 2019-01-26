''Человечище!'' Спасение собаки из ледяной ловушки в Николаеве попало на видео

В Николаеве военнослужащий морской пехоты спас собаку, провалившуюся под лед.

Соответствующее видео опубликовала Мария Цой в группе зоозащитной общественной организации "Феникс" в Facebook, выразив мужчине благодарность (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций (Кун-цзы). Олег Семендяев, от всего сердца благодарю. Аляуды (микрорайон. – Ред.)", – подписала Цой под видео.

Молодой человек снял с себя верхнюю одежду и, осторожно наступая на тонкий лед, добрался до скулящей собаки, которая застряла в проруби. Он упал в воду, но достал животное, после чего и сам выбрался из ледяной ловушки.

Как сообщает "Преступности. НЕТ", Олег Семендяев является бойцом 1-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется на полуострове Аляуды.

Пользователи в комментариях поблагодарили военного за доброту, пожелав ему здоровья.

"Человечище! Какое счастье, что есть такие люди! Спасибо вам", "Есть еще рядом настоящие мужчины", "Боже, какой молодец! Пусть бережет тебя Господь", – написали в сети.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Японии мужчина спас пятерых детенышей неизвестного животного, которых принял за котят.

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