Обновленный фестиваль Гогольfest пройдет в Мариуполе с 27 апреля по 1 мая. За пять дней в пространстве города состоится более 100 событий. Будет реализовано 9 направлений, среди которых театральная и музыкальная программы, различные перфомансы, кино, визуальное и литературное искусство.

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На более чем 10 локациях выступят музыкальные и театральные группы, художники. Среди них - гости из Швейцарии Kadebostany, проекты "ДахаБраха" и Dakh Daughters и популярные группы современной украинской сцены – "Один в каноэ", "Tik Tu" и "ЦеШо".

Также организуют театральную программу с представителями украинского арт-пространства. Среди них - опера-реквием "IYOV", социальный эксперимент "Собачья будка", кинетический перфоманс "... Але вітер..." и другие.

По информации организаторов, Гогольfest переехал в Мариуполь, потому что появилась инициатива от активной общественности, которую поддержал городской совет.