Оновлений фестиваль Гогольfest пройде в Маріуполі з 27 квітня по 1 травня. За п'ять днів в місті відбудеться більше 100 подій. Буде реалізовано 9 напрямків, серед яких театральна і музична програми, різні перфоманси, кіно, візуальне та літературне мистецтво.

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На більш ніж 10 локаціях виступлять музичні і театральні групи, художники. Серед них - гості з Швейцарії Kadebostany, проекти "ДахаБраха" і Dakh Daughters, популярні гурти сучасної української сцени "Один в каное", "Tik Tu" і "ЦеШо".

Також організують театральну програму з представниками українського арт-простору. Серед них - опера-реквієм "IYOV", соціальний експеримент "Собача будка", кінетичний перфоманс "... Але вітер ..." та інші.

За інформацією організаторів, Гогольfest переїхав до Маріуполя, тому що з'явилася ініціатива від активної громадськості, яку підтримала міська рада.