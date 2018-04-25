Фестиваль Archikidz!, 2-3.06, 1.07

В Киеве (2-3 июня) и Днепре (1 июля) состоится образовательный фестиваль Archikidz!, который соберет 3000 поклонников современной архитектуры и креативной индустрии.

В этом году главная составляющая фестиваля "Большая архитектурная мастерская" объединит 20 ведущих архитекторов и урбанистов из разных стран мира. Они будут обучать детей проектировать, творчески мыслить и презентовать свои идеи в условиях игры и сотрудничества.

Специалисты креативной индустрии уверены, что именно архитектура позволяет развивать у детей навыки, необходимые в будущем. Во время мастер-класса ученики не просто исследуют понятие умного города, но и учатся изменять пространство под потребности человека. Одна из миссий фестиваля - показать на практике идеи инклюзивности.

Archikidz! - это международное движение, которое интегрирует опыт ведущих архитекторов, дизайнеров, урбанистов и художников со всех континентов для развития новой образовательной платформы. Фестиваль, созданный в 2011 году в Амстердаме, сегодня имеет более 40 городов-резидентов, к списку которых присоединился в прошлом году Киев. На территории Украины фестивальное движение достигло границ новых городов - 1 июля мероприятие впервые пройдет в Днепре. С 2018 года образовательный проект Archikidz! является частью Малой академии наук Украины.

"Архитектура - это еще одно направление, которое охватит Малая академия наук. Мы очень рады, что у детей будет возможность "примерить" на себя профессию архитектора во время Archikidz! в Украине", - комментирует президент Малой академии Станислав Довгый.

В этом году детей на мастер-классе будут обучать как украинские, так и иностранные специалисты современного градостроения. Приглашенные преподаватели:

Долорес Виктория Руиз Гарридо - старший архитектор и магистр искусства и истории. Генеральный директор архитектурного офиса Semisótano Arquitectos с более чем 14-летним опытом в создании частных и общественных проектов. Имеет более 10 международных наград. Соучредитель сети современного искусства Испании (SCAN).

Микель Урме отправляется на Archikidz! прямо из леса Эстонии. Архитектор с 12-летним опытом, дизайнер и генеральный директор архитектурного бюро TEMPT. В своей деятельности ориентирован на создание разумного энергообеспечения и экологических зданий.

Тони Верб - урбанист из Гонконга, работает в компании GreaterBay, которая специализируется на развитии умных городов. Соучредитель инновационной гонконгской школы для детей и подростков OWN Academy. Способствует созданию крупнейшего мегаполиса в мире.

Для взрослых посетителей на фестивале организуют лекторий, кинопоказы, мастер-классы.

Вход на фестиваль свободный для всех.