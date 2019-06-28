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Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

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У п'ятницю, 28 червня, у Львові на головному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Інформації про постраждалих немає. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його даними, загоряння трапилося на території технічного цеху "Львівзахід депо" позаду вокзалу.

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Пожежа на вокзалі у Львові

Пожежа на вокзалі у Львові

Facebook Ігоря Зінкевича

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Як уточнює 24 канал, за версією поліції, вогонь спалахнув на локомотивному заводі поряд із коліями.

Працівник цього заводу розповів, що вогонь зайнявся в цеху ремонту локомотивів. У результаті пожежі в будівлі частково обвалився дах. Відзначається, що поруч із нею знаходяться кисневі балони, які в разі спалаху можуть вибухнути.

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

Facebook Ігоря Зінкевича

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

Facebook Ігоря Зінкевича

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

Facebook Ігоря Зінкевича

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

Facebook Ігоря Зінкевича

За словами очевидців, на самому вокзалі і далеко в місті було видно стовпи чорного диму. На місце НП прибули пожежники, поліція і машини швидкої допомоги. При цьому, в розклад пасажирських потягів ніяких змін не вносили.

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

24 канал

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

Facebook Ігоря Зінкевича

Є небезпека вибуху: у Львові спалахнула пожежа на вокзалі. Фото і відео

Facebook Ігоря Зінкевича

За даними рятувальників, пожежа охопила 300 квадратних метрів. У гасінні вогню були задіяні 7 пожежних машин.

За словами заступника міського голови з питань безпеки Львова Сергія Бабака, загрози для жителів довколишніх вулиць немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом в місті Буча 23 червня спалахнула потужна пожежа на території складу металоконструкцій.

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Місце
УкраїнаЛьвів
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