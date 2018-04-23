У каждого есть свои, такие себе "дежавю" из детства... свои запахи, звуки, особенные тени от яркого солнца, ощущение уюта, когда мама печёт пирог, и скрип паркета, когда папа утром, боясь разбудить, выходит из комнаты на ципочках.

Я никогда не стеснялась признаваться в любви утреннему Киеву, и чтобы так 5:30, когда едешь в такси сонный после Криворожского поезда, и на улицах никого, кроме солнца, отражающегося в зеркальных витринах, и поливальные машины, как в советских фильмах 50-х (Не знаю, почему есть конфеты "Киев вечерний", и до сих пор нет утреннего? По мне, так утренний намного прекрасней)

Сейчас, благодаря статусу мамы, которая, как известно, бдит и днём, и ночью, имею счастье наблюдать киевские весенние рассветы каждое утро. И уже несколько раз ловила себя на этих детских "дежавю".

Так вот, ранним утром почему-то возвращаюсь в свои 5-7 лет. Я в нарядном платье, которое мама погладила с вечера, с самой красивой причёской на свете выхожу во двор, потому что родители ещё собираются, наряжаются в свои наглаженные праздничные костюмы, платья и туфли, которые натрут к обеду, и нужно будет искать лавочку в парке и доставать из сумочки пластырь, приготовленный заранее.

Это предвкушение праздничного и обязательно весеннего дня, полного приключений, рассматривания гуляющих в парке незнакомых дядь и тёть, собак, новых друзей, качелей... А ещё можно даже не есть суп, а вместо него наесться вкусных пирожных с шоколадным кремом, или мороженого... И, может, даже не раз, а утром в обед и вечером - день то дооолгий...А потом, ближе к ночи, все весёлые, уставшие и немного пьяные от свежего воздуха вернутся домой, но это конечно ещё не скоро, день ведь только начинается...

П.С. А ещё мне очень интересно, какие у наших детей будут ощущения детства? Какие запахи и звуки навсегда останутся в их головах и сердцах?