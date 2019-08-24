"Восковые фигуры": Пугачева с Вайкуле поразили внешним видом

Пользователи сети обсуждают фото, которое примадонна российской эстрады Алла Пугачева выложила на свою страницу в Instagram.

На нем 70-летняя артистка позирует в компании своей подруги-коллеги — 65-летней латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

"Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых", — подписала кадр Пугачева.

Однако многие подписчики Аллы Борисовны не оценили данный пост. Фолловеры отметили, что на фото звезды выглядят очень неестественно из-за многочисленных пластических операций и применения фотшопа:

"Восковые фигуры", "Я думала там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь", "Старые клячи , как не крути", "Нос,натянутый до ушей рот, накаченные щеки — вот и вся красотень".

Пугачева с Вайкуле поразили внешним видом instagram.com/alla_orfey

Пугачева с Вайкуле поразили внешним видом instagram.com/alla_orfey

Пугачева с Вайкуле поразили внешним видом instagram.com/alla_orfey

Пугачева с Вайкуле поразили внешним видом instagram.com/alla_orfey

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкина пристыдили за фото с Пугачевой. На снимке также изображены Лайма Вайкуле и ее гражданский муж Андрей Латковский.

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