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"Воскові фігури": Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

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Користувачі мережі обговорюють фото, яке примадонна російської естради Алла Пугачова виклала на свою сторінку в Instagram.

На ньому 70-річна артистка позує у компанії своєї подруги-колеги — 65-річної латвійської співачки Лайми Вайкуле.

"Бажаємо всім дівчатам поважного віку ловити кайф від кожної миті життя і не сумувати в будь-яких її проявах, часом нестерпних", — підписала кадр Пугачова.

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Однак багато фоловерів Алли Борисівни не оцінили даний пост. Юзери відзначили, що на фото зірки виглядають дуже неприродно через численні пластичні операції і застосування фотшопа:

"Воскові фігури", "Я думала там Орбакайте, ось ніяк не впізнала б я Лайму тут", "Старі шкапи, що не крути", "Ніс, натягнутий до вух рот, накачані щоки —ось і вся краса".

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

instagram.com/alla_orfey

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

instagram.com/alla_orfey

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

instagram.com/alla_orfey

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

Пугачова з Вайкуле вразили зовнішнім виглядом

instagram.com/alla_orfey

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкіна присоромили за фото з Пугачовою. На знімку також зображені Лайма Вайкуле та її цивільний чоловік Андрій Латковський.

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Особи
Алла Пугачова Лайма Вайкуле
Місце
Росія Москва
Теги
зірки Instagram
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