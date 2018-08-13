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"Огонь!" Кива показал откровенное фото на голой женщине

25.7тЧитать новость на украинском

Скандальный глава Социалистической партии Украины и экс-советник главы МВД Илья Кива опубликовал откровенный снимок с отдыха в Испании.

Он сфотографировался на бедрах обнаженной спутницы, которая прикрывает грудь рукой. Соответствующий снимок он опубликовал в Instargam.

"Мне говорят, что мой "Инстаграм" стал скучным, стало меньше жизни и красок! Добавляю – "Кива умеет не только хорошо работать, но и хорошо не работать"! Мама учила делать все, вкладывая "душу". Я был послушным и воспитанным сыном! Для умников, ищущих к чему до**аться - это моя четвертая неделя отдыха в этом году и четвертая поездка (мой отпуск составляет 30 дней стандартных и 15 дней, как участнику боевых действий)", – подписал Кива фото.

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Мне говорят , что мой Инстаграм стал скучным, стало меньше жизни и красок! Добавляю -"Кива умеет не только хорошо работать, но и хорошо не работать"!))))))) Мама учила делать все вкладывая "душу"))). Я был послушным и воспитанным сыном! Для умников ищущих к чему дое...ться - это моя четвёртая неделя отдыха в этом году и четвёртая поездка ( мой отпуск составляет 30 дней стандартных и 15 дней как участнику боевых действий)!

Публикация от Илья Кива (@ilya_kiva)

В сети пользователи поддержали его, отметив, что понравился задний план на фото. "Илья красавчик! Признал", "Норм ци*ьки", "Огонь! Задний план зачетный", "Фото - бомба", – написали в сети.

Некоторых насторожила резкость оттенков на снимке, из-за чего появилось предположение, что это фотошоп. "Это фотошоп?", "Почему Испания? Почему не Одесса?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях.

Персона
Илья Кива
Место
Украина
Объект
отдых
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Комментарии на сайте не модерированы
Sezar Ulii
Sezar Ulii
А він учасник АТО?Щось я сумніваюся щоб психічнохворих туди призивали,лжекерівник соцпартії.
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
носом пусть туда залезет,петушара
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Коваленко Вася, Що жаба давить , кацапездали ? Ваші синявки в муходрищенсках не дають таким як ти навіть за бабки ..
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
В каком котле вон отпуск заработал, напомните, рагули...
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