"Огонь!" Кива показал откровенное фото на голой женщине

Скандальный глава Социалистической партии Украины и экс-советник главы МВД Илья Кива опубликовал откровенный снимок с отдыха в Испании.

Он сфотографировался на бедрах обнаженной спутницы, которая прикрывает грудь рукой. Соответствующий снимок он опубликовал в Instargam.

"Мне говорят, что мой "Инстаграм" стал скучным, стало меньше жизни и красок! Добавляю – "Кива умеет не только хорошо работать, но и хорошо не работать"! Мама учила делать все, вкладывая "душу". Я был послушным и воспитанным сыном! Для умников, ищущих к чему до**аться - это моя четвертая неделя отдыха в этом году и четвертая поездка (мой отпуск составляет 30 дней стандартных и 15 дней, как участнику боевых действий)", – подписал Кива фото.

В сети пользователи поддержали его, отметив, что понравился задний план на фото. "Илья красавчик! Признал", "Норм ци*ьки", "Огонь! Задний план зачетный", "Фото - бомба", – написали в сети.

Некоторых насторожила резкость оттенков на снимке, из-за чего появилось предположение, что это фотошоп. "Это фотошоп?", "Почему Испания? Почему не Одесса?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях.