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"Вогонь!" Ківа показав відверте фото на голій жінці

25.5тЧитати новину російською

Скандальний глава Соціалістичної партії України й екс-радник голови МВС Ілля Ківа опублікував відвертий знімок із відпочинку в Іспанії.

Він сфотографувався на стегнах оголеної супутниці, яка прикриває груди рукою. Відповідний знімок він опублікував в Instargam.

"Мені кажуть, що мій "Інстаграм" став нудним, стало менше життя і фарб! Додаю - "Ківа вміє не тільки добре працювати, а й добре не працювати"! Мама вчила робити все, вкладаючи "душу". Я був слухняним і вихованим сином! Для розумників, які шукають, до чого до*атися - це мій четвертий тиждень відпочинку в цьому році і четверта поїздка (моя відпустка становить 30 днів стандартних і 15 днів як учаснику бойових дій)", - підписав Ківа фото.

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Мені кажуть, що мій Інстаграм став нудним, стало менше життя і фарб! Додаю - "Ківа вміє не тільки добре працювати, а й добре не працює"!))))))) Мама вчила робити все вкладаючи "душу"))). Я був слухняним і вихованим сином! Для розумників шукають до чого дое ... ться - це моя четверта тиждень відпочинку в цьому році і четверта поїздка (моя відпустка становить 30 днів стандартних і 15 днів як учаснику бойових дій)!

Публікація від Ілля Ківа (@ilya_kiva)

У мережі користувачі підтримали його, зазначивши, що сподобався задній план на фото. "Ілля красавчик! Визнав", "Норм ци*ьки", "Вогонь! Задній план супер", "Фото - бомба", - написали в мережі.

Деяких насторожила різкість відтінків на знімку, через що з'явилося припущення, що це фотошоп. "Це фотошоп?", "Чому Іспанія? Чому не Одеса?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Ківа і його дівчина відверто розповіли про свої стосунки.

Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна
Об'єкт
відпочінок
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Sezar Ulii
Sezar Ulii
А він учасник АТО?Щось я сумніваюся щоб психічнохворих туди призивали,лжекерівник соцпартії.
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
носом пусть туда залезет,петушара
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Коваленко Вася, Що жаба давить , кацапездали ? Ваші синявки в муходрищенсках не дають таким як ти навіть за бабки ..
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
В каком котле вон отпуск заработал, напомните, рагули...
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