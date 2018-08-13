"Вогонь!" Ківа показав відверте фото на голій жінці

Скандальний глава Соціалістичної партії України й екс-радник голови МВС Ілля Ківа опублікував відвертий знімок із відпочинку в Іспанії.

Він сфотографувався на стегнах оголеної супутниці, яка прикриває груди рукою. Відповідний знімок він опублікував в Instargam.

"Мені кажуть, що мій "Інстаграм" став нудним, стало менше життя і фарб! Додаю - "Ківа вміє не тільки добре працювати, а й добре не працювати"! Мама вчила робити все, вкладаючи "душу". Я був слухняним і вихованим сином! Для розумників, які шукають, до чого до*атися - це мій четвертий тиждень відпочинку в цьому році і четверта поїздка (моя відпустка становить 30 днів стандартних і 15 днів як учаснику бойових дій)", - підписав Ківа фото.

У мережі користувачі підтримали його, зазначивши, що сподобався задній план на фото. "Ілля красавчик! Визнав", "Норм ци*ьки", "Вогонь! Задній план супер", "Фото - бомба", - написали в мережі.

Деяких насторожила різкість відтінків на знімку, через що з'явилося припущення, що це фотошоп. "Це фотошоп?", "Чому Іспанія? Чому не Одеса?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Ківа і його дівчина відверто розповіли про свої стосунки.