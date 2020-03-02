Март в Черкасской области будет теплым. Средняя дневная температура в начале месяца будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов.

Аномальное тепло, которое пока что разбавляет сильный ветер, будет нарастать. Об этом в Facebook сообщил директор Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

В ближайшие три дня вместе с южными ветрами в регион придут теплые массы из Средиземноморья. Ожидается, что дневная температура составит +8…+13 градусов, ночью +2…+4 градуса. Теплее всего будет в среду, 4 марта, – до 13-18 градусов тепла.

Осадков до конца недели ожидать не стоит.

Синоптик отмечает, что среднесуточная температура поднимется выше 8 градусов. А это позволяет значительно экономить на отоплении помещений и раньше закончить отопительный сезон. Уже в среду и четверг среднесуточный показатель составит 12 и 10 градусов тепла соответственно.

Раньше OBOZREVATEL писал: пьяный житель Черкасской области зарезал собственную бабушку и двоих друзей. Тела убитих выбросил в колодец.

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