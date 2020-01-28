Скандал с мужчиной в позе эмбриона в Черкассах получил развязку. Фото, видео

Среди улицы Смирнова в Черкассах лежит без сознания мужчина в позе эмбриона. Такую информацию получил диспетчер КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" вечером 25 января. На место происшествия прибыли медики, реанимировали мужчину и с диагнозом "отравление неизвестным веществом" госпитализировали его в Третью Черкасскую городскую больницу.

В тот же вечер в Facebook начали распространять информацию о непрофессионализме медиков. Мол, те приехали через 40 минут после вызова, а женщины, которые вызвали "скорую", увидели, что фельдшер была без защитных перчаток и осматривала мужчину голыми руками, вместо жгута использовала эластичный бинт, а пациента "накачали" неизвестными препаратами. Такое сообщение вызвало шквал эмоций и возмущения в сторону черкасской "экстренки".

Как стало известно OBOZREVATEL, для выяснения всех обстоятельств происшествия на станции экстренной помощи было назначено служебное расследование. Специалисты проверили все вызовы на линию 103, карты выездов, прослушали все разговоры диспетчера в тот вечер и просмотрели записи с GPS- навигаторов.

Мужчина лежал посреди улицы

Было выяснено, что на момент вызова в 19:44 на базе не было ни одной свободной и готовой к выезду бригады. Поскольку из-за вспышки респираторных заболеваний и гриппа резко увеличилось количество обращений граждан и "скорые" работают фактически без заезда на станцию. Первой освободившейся бригаде сообщили о вызове в 19:52. Медики заехали на станцию за кислородом и необходимыми медпрепаратами и в 20:01 уже были на месте. То есть, с момента вызова прошло 17 минут.

Фельдшер, которая прибыла, осмотрела мужчину, оценила обстановку и поставила диагноз. Начала предоставлять экстренную медицинскую помощь и попросила водителя, чтобы онт вызвал еще одну бригаду медиков. Они приехали через четыре минуты, реанимировали 32-летнего мужчину и доставили в больницу. Когда же мужчина пришел в себя, бросился на врачей с кулаками.

Мужчина неподвижно лежал на земле Facebook / Черкассы 2020

"Комиссия определила, что несоблюдение норматива приезда к пациенту, когда бригада не уложилась в 10 минут, обусловлено объективными причинами. И возникло в результате резкого увеличения не всегда обоснованных обращений граждан на телефонную линию 103 и увеличение количества выездов бригадами "скорой" при недостаточном количестве служебных автомобилей", – сообщила главный врач Черкасской станции скорой медицинской помощи Наталья Боровик, которая докладывала о результатах комиссии.

Чтобы выяснить все обстоятельства события, создали специальную комиссию

Кроме этого, директор "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" Игорь Фесун сообщил, что в Черкассах не хватает "скорых". Их должно быть 28, а в наличии только 16. Работники "экстренки" просто физически не могут справиться с таким количеством вызовов одновременно.

Он также добавил, что каждая их машина оборудована заполненной медицинской сумкой, у каждого медика есть все необходимое для оказания помощи: наборы перчаток, минимум четыре жгута различного назначения. И любое несоблюдение соответствующих правил строго наказуемо. Поэтому информация о том, что фельдшер осматривала больного "голыми руками и пользовалась только эластичным бинтом" – не что иное, как клевета.

Все "скорые" оборудованы необходимыми материалами

Также на странице Патрульной полиции Черкасской области в Facebook распространили видео с места происшествия. На нем видно, что медработник находилась в розовых медицинских перчатках.

Сейчас этот случай рассматривают юристы, готовится иск в суд к лицам, которые распространяют не правдивую информацию относительно работы медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аварии на Черкасщине насмерть разбились двое россиян. По словам водителя грузовика, их Lexus на скорости въехал в полуприцеп.

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