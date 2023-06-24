'Ждите нашего сигнала': оппозиционные Тихановская и полк Калиновского обратились к беларусам

Беларусские оппозиционеры отреагировали на конфликт Евгения Пригожина с военным руководством России. Лидер объединенной беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала не упускать шанс на спасение Беларуси, а полк имени Кастуся Калиновского и военным, и гражданским сказал "ждать сигнала".

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Оба обращения были сделаны на беларусском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Так, Тихановская обратилась как к гражданским, так и к армии РБ. Она подчеркнула, что главной задачей беларусов сейчас является обеспечение безопасности и суверенитета их страны.

"Путин может попытаться вовлечь беларусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом. Я хочу призвать беларусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас свои национальные интересы. Путин и Пригожин – не друзья Беларуси. Вы не обязаны выбирать их сторону. Беларусы должны защищать свою страну", – сказала оппозиционерка.

По ее словам, необходимо спасти Беларусь от того, во что уже превратилась Россия. Тихановская призывала готовиться к любому сценарию, а также закрыть границу Беларуси с РФ.

"Я также обращаюсь к беларусской армии: мы не можем надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое. Сейчас – лучший момент, чтобы выгнать российских военных из нашей страны. И если мы упустим этот шанс, то Россия сделает с нами то же, что и с Украиной", – подчеркнула она.

Тихановская также сообщила, что в субботу, 24 июня, создала Оперативный штаб, пригласив присоединиться представителей демократических структур, полка Калиновского и беларусских добровольцев.

От имени полка Калиновского говорил его командир Денис Прохоров с позывным "Кит". Он отметил, что приближаются соответствующие условия для уничтожения диктатуры, а происходящие сейчас события – это начало конца большой тирании.

Беларусских военных Прохоров призвал не участвовать во внутреннем конфликте России, подчеркнув, что эта гражданская война их не касается.

"Приближается время перед беларусами предстанет выбор: выполнить преступный приказ или присягу на верность беларусскому народу. У нас есть в Беларуси резерв, который включает военных и просто граждан, которые готовы освобождать Беларусь от оккупации. Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны. Каждый город, каждая улица, будьте готовы для контроля над своей территорией и поддержания порядка. Военные, резервисты, беларусы, ждите нашего сигнала", – добавил командир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Последний после этого согласился остановить наступление своих наемников на Москву.

– О том, как в России разворачивалось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ 24 июня, читайте в нашем материале.

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