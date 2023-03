Выполнял задание Кремля: в ISW объяснили, что стоит за визитом Лукашенко в Иран

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана, чтобы расширить двустороннее связи и поддержать смягчение санкций. Но фактически он действовал как вассал Кремля, который использует его для наращивания сотрудничества России с Ираном.

Видео дня

Причем и в военной сфере, так как страна-агрессор РФ продолжает искать источники пополнения вооружения для ведения войны против Украины. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне иранские государственные СМИ сообщили, что Лукашенко встретился в Тегеране с президентом Эбрагимом Раиси, верховным лидером Али Хаменеи и первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером.

Иранский и беларусский лидеры подписали восемь соглашений о сотрудничестве в сферах армии, торговли, транспорта, сельского хозяйства и культуры. Оба отметили, что Беларусь и Иран "утроили двусторонний товарооборот в 2022 году по сравнению с 2021-м".

Раиси, в частности, заявил, что сотрудничество с Беларусью может стать для обеих стран способом противодействия санкциям.

"Лукашенко часто действовал как вассал Кремля в недавних поездках в зарубежные страны, и его визит в Тегеран, вероятно, является частью более широких усилий Кремля по обеспечению постоянной поддержки Ирана перед лицом международных санкций", – подчеркнули в ISW.

Ранее, 11 марта, иранские госСМИ объявили, что Иран завершил сделку по покупке боевых самолетов Су-35 у России. А это свидетельствует о том, что военные, политические и экономические соглашения между Тегераном и Москвой продолжают приносить пользу обеим сторонам.

Поэтому аналитики считают, что Кремль, вероятно, продолжит использовать влияние самопровозглашенного лидера Беларуси для углубления сотрудничества с Тегераном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме заявили, что Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды, РФ же в ответ пообещала истребители.

По данным украинского ГУР, Иран поставляет России дроны-камикадзе Shahed-131/136, но баллистические ракеты – пока нет. Предварительные договоренности об этом существуют, однако Тегеран медлит с ракетами, потому что опасается последствий.

Кроме того, Иран в сотрудничестве Россией планирует запустить в космос два отечественных спутника. Kowsar и Hodhod хотят вывести на орбиту 500 км над поверхностью Земли с помощью иностранной ракеты-носителя в декабре 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!