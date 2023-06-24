Власть в Беларуси держится 'на соплях', – Анастасия 'Север' Махомет

"Я бы поспорила с утверждением, что белорусок нет на украинской передовой!" – так начальник медицинской роты белорусского полка им. Кастуся Калиновского в эфире международного телепроекта "OBOZREVATEL.Беларусь" раскритиковала свежую публикацию немецкого издания "Deutsche Welle" о событиях на фронте и роли белорусских медсестер на передовой. Также Анастасия "Север" Махомет провела параллели с тотальной пропагандой в беларусских медиа и заявила об истощении ресурсов у режима Лукашенко для сохранения его независимости и Беларуси, в целом. Власть в Беларуси держится "на соплях", а для сноса режима Лукашенко нужен лишь пусковой механизм.

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Об этом в студии международного телепроекта "OBOZREVATEL.Беларусь" заявила начальник медицинской роты белорусского полка им. Кастуся Калиновского в составе Вооружённых сил Украины Анастасия "Север" Махомет.

По её словам, полк имени Кастуся Калиновского уже стал "маленькой армией Свободной Беларуси", военнослужащие которой сегодня защищают украинскую землю, а белорусские саперы еще и очищают её от взрывоопасных сюрпризов оккупантов.Как это обсуждали на Лондонской конференции по восстановлению Украины и другие темы смотрите в интервью с начальницей медицинской роты белорусского полка им.Кастуся Калиновского в составе Вооружённых сил Украины Анастасией "Север" Махомет в новом выпуске международного телепроекта "OBOZREVATEL.Беларусь"