В немецком правительстве извинились за несвоевременные поставки оружия Украине

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским принёс официальные извинения Украине за то, что немецкое правительство слишком поздно приняло решение о поставках Киеву вооружений. Сегодня же Президент Украины у нас в Польше, народ которой сегодня уже сроднился с украинским в его войне против российских оккупантов.

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Об этом во время прямого включения из Варшавы в эфир международного телепроекта "OBOZREVATEL. Беларусь" сообщил заместитель генерального директора польского телеканала БЕЛСАТ, уже 15 лет подряд освещающего события в Беларуси. По словам Алексея Дикавицкого, журналисты возглавляемого им телеканала до сих пор находятся в белорусских тюрьмах исключительно за их профессиональную работу.

"На сегодня режим Лукашенко удерживает за решёткой 12 журналистов, а более 400 коллег по перу вынуждены были покинуть родную страну из-за преследования их властями за профессиональную деятельность", – заявил заместитель генерального директора телеканала БЕЛСАТ. Всего же за данными Алексея Дикавицкого, только с момента разгона мирных митингов в Беларуси(2021 года – ред.) страну покинули более 300 000 наиболее активных её граждан.

"В Беларуси человека садят в тюрьму только лишь за то, что он поставил лайк под постом в соцсетях с критикой власти, или сделал его репост. А так называемые "рельсовые партизаны", противодействующие хунте Лукашенко, скорее всего об этом в Украине не знают, получили по 22-23 года тюрьмы", – уточнил Дикавицкий.

Заместитель генерального директора телеканала БЕЛСАТ заявил, что крайние заявления диктаторов Лукашенко и Путина о размещении российского тактического ядерного оружия на белорусской территории делают страну "мишенью" для антиядерных ударов блока NATO (Северо-атлантического альянса – ред.). При этом, Алексей Дикавицкий категорически раскритиковал согласие самого большого международного союза (ООН – ред.) отдать главенствующий пост в Совете безопасности той стране, которая самим же этим объединением была признана государством-агрессором.

Полное интервью заместителя генерального директора польского телеканала БЕЛСАТ Алексея Дикавицкого смотрите в эфире международного телепроекта "OBOZREVATEL. Беларусь".