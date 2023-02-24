В Минске подняли флаг Украины в знак солидарности с украинцами в годовщину вторжения России. Фото

В Минске 24 февраля над одним из многоэтажных зданий подняли флаг Украины. Таким образом в столице Беларуси выразили поддержку украинцам в годовщину масштабного вторжения РФ.

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Соответствующие фото в пятницу опубликовал беларуский Telegram-канал "МотолькоПомоги". "Беларусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске. Жыве Беларусь! Слава Україні!" – говорится в публикации.

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