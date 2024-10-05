В Беларуси задержали женщину, с камеры дома которой сняли падение 'Шахеда'. Видео

В Беларуси задержана женщина, камера наблюдения на доме которой зафиксировала момент взрыва российского "Шахеда" в Калинковичах. Позже эти кадры оказались в сети, за что гражданке теперь грозит уголовная ответственность.

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Об этом сообщили в официальном канале внутренних войск МВД Беларуси. Там также опубликовали видео задержания – силовики устроили настоящую "спецоперацию".

Лица с оружием и в масках – сотрудники Комитета государственной безопасности при силовой поддержке военнослужащих СОБРа – проникли во двор, ломали двери и кричали.

Они отметили, что жительницу Калинковичей задержали за "сотрудничество с экстремистскими ресурсами".

"Передавая информацию, фото- и видеоматериалы администраторам деструктивных телеграм-каналов, женщина не только могла посеять панику среди населения и дезинформировать его, но и заработала себе уголовную ответственность", – говорится в сообщении.

Напомним: в Калинковичах (Гомельская область Беларуси) во время российской дроновой атаки по Украине рано утром 3 октября взорвался "Шахед". В "Беларускі Гаюн" уверены, что это был именно российский дрон-камикадзе, но неизвестно, сдетонировал ли он сам, или был сбит ПВО.

Позже в сети появилось видео, зафиксировавшее взрыв российского "Шахеда" на территории Беларуси. Тем временем местные силовики и власти вторые сутки замалчивали инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснили, почему российские БПЛА типа Shahed залетают в Беларусь во время атак на территорию нашей страны. Это происходит не случайно – Россия таким образом пытается вынудить режим Александра Лукашенко присоединиться к войне против Украины.

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