В Беларуси высшим чиновникам запретили выезд за границу без разрешения Лукашенко

В Беларуси изменили закон о порядке выезда за границу отдельных категорий граждан. Теперь высшие чиновники и силовики смогут покинуть страну только с разрешения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщило беларуское издание Zerkalo, ссылаясь на соответствующий закон, поправки к которому опубликованы 16 мая.

Запрет также "политических административников". Они смогут покинуть страну только с разрешения Лукашенко. Относительно остального решения будет принимать КГБ

Отмечается, что КГБ сможет ограничить выезд не только находящимся на профилактическом учете в органах госбезопасности, но и тем, чей "выезд противоречит интересам национальной безопасности Беларуси".

Запрет может быть введен на срок до полугода. На каких основаниях чиновники будут попадать в эту категорию – не сообщают.

Итак, теперь в разрешении самопровозглашенного президента на выезд за границу будут нуждаться:

министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, а также министр по чрезвычайным ситуациям;

председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;

начальник Службы безопасности президента Республики Беларусь;

начальник Оперативно-аналитического центра;

председатели Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и начальник Государственной инспекции по охране животного и растительного мира.

Правительство также будет выдавать разрешения на выезд "руководителей государственных органов и руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам".

Также введены ограничения на выезд силовиков всех вооруженных формирований Беларуси.

Не выездные также некоторые гражданские категории людей, а именно те, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления.

К таким правонарушениям относятся "политические" статьи: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и т.п.

Ранее в Беларуси также запрещали выезжать за границу должникам, получившим штраф и не уплатившим его. Теперь же выезд будет запрещен и тем, в отношении кого идет административный процесс и суд еще не принял решения.

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