В Беларуси экс-главреда Nexta Романа Протасевича приговорили к 8 годам колонии

Белорусский оппозиционер и бывший редактор антилукашенковского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич приговорен к восьми годам колонии Минским городским судом. Вместе с ним заочно осуждены его экс-коллеги Степан Путило (11 лет) и Ян Рудик (19 лет).

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Об этом сообщают СМИ, подконтрольные Минску. Протасевич в последние два года активно сотрудничал со следствием и неоднократно хвалил диктаторский режим Александра Лукашенко, однако от всей строгости "закона" ренегата это не уберегло.

Напомним, 23 мая 2021 года самолет лоукоста Ryanair, в котором летел Роман Протасевич из Афин в Вильнюс, где жил в качестве политического беженца, получил сообщение о минировании и приземлился аэропорту Минска. Силовые структуры Беларуси немедленно задержали самого Протасевича, который находился в национальном розыске, и его девушку, гражданку России Софью Сапегу.

После этого Роман неоднократно появлялся в эфире пропагандистских передач, где публично раскаивался в деятельности, направленной против действующего режима самопровозглашенного президента и активно участвовал в следственных мероприятиях против своих соратников-оппозиционеров.

Он неоднократно заявлял, что силовые структуры Беларуси не оказывали на него давления, не применяли пытки, а в конце концов, отказался от своей девушки, которую приговорили к шести годам тюрьмы, и женился на другой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве к 25 годам колонии приговорен российский журналист и критик войны в Украине Владимир Кара-Мурза. Он проходил по уголовной статье по дискриминации армии РФ.