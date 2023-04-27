Экс-кандидат в президенты Беларуси попал из колонии в больницу со следами избиения: подробности

Бывший кандидат в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико попал из колонии в больницу со следами избиений. После выборов 2020 года он был осужден к 14 годам лишения свободы.

Видео дня

Об этом утром 27 апреля сообщила лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале. Она потребовала от властей Беларуси немедленно допустить к Бабарико родственников и адвокатов.

"Мы требуем публично продемонстрировать, в каком он состоянии. Мы требуем допуска адвокатов и родственников к нему. Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью", – заявила Тихановская.

По данным СМИ, Бабарико находится в отделении хирургии в состоянии средней тяжести, у него пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости, может возникать после травмы грудной клетки или как осложнение лечения).

В больнице его не узнали пока, не увидели фамилии поступившего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Суд в Беларуси в июле 2021 года приговорил к 14 годам тюрьмы оппозиционера Виктора Бабарико. Ранее он был главой правления Белгазпромбанка и главным оппонентом диктатора Александра Лукашенко на президентских выборах.

– В июне 2020 года Бабарико и его сына Эдуарда задержали, поводом назвали неуплату налогов и легализацию незаконно полученных доходов.

– В июле 2020 года Бабарико не допустили на выборы президента Беларуси якобы из-за "незадекларированной собственности в оффшорах". Позже ему предъявили новое обвинение: якобы в даче и получении взятки.

– В Минске прошли масштабные акции в поддержку задержанных в ходе президентской избирательной кампании. В частности, протестующие требовали отпустить Бабарико.