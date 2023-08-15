В Беларуси увеличивают количество станций РЭБ на границе с Украиной: в ЦНС назвали цель

Белруские пограничники увеличивают количество станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе с Украиной. Эти средства они закупили у страны-агрессора России.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. В частности, беларусы устанавливают вдоль границы системы наблюдения типа "Муром-П" и "Муром М", а также станции РЭБ.

Местное подполье сообщает, что вместе со средствами РЭБ в Беларусь прибыли специалисты от фирм-производителей и от вооруженных сил РФ. Они будут проводить тренировки и инструктаж для беларуских пограничников.

"Основной целью является научить беларуских военных противодействовать БПЛА", – говорится в сообщении.

Тем временем украинские военные продолжают укреплять нашу границу на севере страны.

Так, на Ривненщине увеличили количество наблюдательных пунктов на границе более чем на 60. Также защитники страны создают новые опорные позиции (их уже прибавилось около 15).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военнослужащие ВС РБ начали командно-штабные учения на полигоне "Гожский" в Гродненской области Беларуси.

– Не исключено, что к ним могли присоединиться наемники ЧВК "Вагнер" как инструкторы. Однако в целом эти специальные учения, вероятнее всего, являются частью рутинного учебного цикла беларуских военных, считают в британской разведке.

– В НАТО же заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы союзникам со стороны наемников российской ЧВК "Вагнер". Однако Североатлантический союз внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.

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