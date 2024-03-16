В Беларуси строят дома для расселения 'вагнеровцев' – ЦНС

В Беларуси строят жилье для наемников расформированного российской ЧВК "Вагнер", оставшихся на территории этой страны. В частности, зафиксировано строительство девятиэтажки в селе Цель Могилевской области.

Об этом 15 марта сообщает Центр национального сопротивления, ссылаясь на местных жителей. Известно, что вблизи села Цель расположен полигон, где в свое время располагались "вагнеровцы".

Пока там осталось до 300 боевиков, которые проводят обучение беларуских военных.

Между тем, военные палатки в лагере продолжают разбирать и вывозить, сообщили в ЦНС.

Там также выразили благодарность беларусам, которые продолжают информирование о действиях общего врага.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 марта армия Беларуси начала проверку боеготовности соединений и воинских частей с передвижением военной техники. В минобороны РФ заявили, что проверка будет комплексной.

– Ранее в Госпогранслужбе Украины информировали, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной. Украинская разведка внимательно отслеживает все действия беларуской армии.

– В начале февраля в ГПСУ рассказали, что Беларусь перебросила свою военную технику ближе к границе с Украиной. Это было связано с учениями возле села Саки Брестской области.

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