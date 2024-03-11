В Беларуси устроили внезапную проверку боеготовности: что известно

Вооруженные силы Республики Беларусь 11 марта начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. На территории страны запланировано передвижение военной техники.

О начале мероприятий утром в понедельник, 11 марта, официально сообщило министерство обороны РБ. Заявляется, что проверка будет комплексной.

"Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", – заявила пресс-служба.

"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", – предупредило МО Беларуси.

Telegram-канал "Беларускі Гаюн" считает, что к проверке боевой готовности могут быть привлечены такие подразделения сухопутных войск и сил специальных операций РБ:

– от 6-й ОМБр – 78-й механизированный и 52-й танковый батальоны;

– от 11-й ОМБр – 40-й механизированный и 7-й танковый батальоны;

– от 19-й ОМБр – 1-й механизированный и 4-й танковый батальоны;

– от 120-й ОМБр – 339-й механизированный и танковый батальоны;

– от 38-й ДШБр – один из десантно-штурмовых батальонов.

"Приведенный выше перечень подразделений не является исчерпывающим. В зависимости от масштабов проверки также могут быть задействованы авиация, подразделения ракетных войск и артиллерии, РЭБ, связи, тылового обеспечения и другие", – подчеркнули журналисты.

Как писал OBOZ.UA, в Латвии решили обезопасить границу страны с Россией и Беларусью. 5 марта Кабинет министров страны утвердил соответствующий план "военного укрепления и антимобильности восточной границы". На его реализацию планируют потратить 303 миллиона евро – их в течение следующих пяти лет инвестирует оборонная отрасль.

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