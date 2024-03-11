В Беларуси устроили внезапную проверку боеготовности: что известно
Вооруженные силы Республики Беларусь 11 марта начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. На территории страны запланировано передвижение военной техники.
О начале мероприятий утром в понедельник, 11 марта, официально сообщило министерство обороны РБ. Заявляется, что проверка будет комплексной.
"Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", – заявила пресс-служба.
"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", – предупредило МО Беларуси.
Telegram-канал "Беларускі Гаюн" считает, что к проверке боевой готовности могут быть привлечены такие подразделения сухопутных войск и сил специальных операций РБ:
– от 6-й ОМБр – 78-й механизированный и 52-й танковый батальоны;
– от 11-й ОМБр – 40-й механизированный и 7-й танковый батальоны;
– от 19-й ОМБр – 1-й механизированный и 4-й танковый батальоны;
– от 120-й ОМБр – 339-й механизированный и танковый батальоны;
– от 38-й ДШБр – один из десантно-штурмовых батальонов.
"Приведенный выше перечень подразделений не является исчерпывающим. В зависимости от масштабов проверки также могут быть задействованы авиация, подразделения ракетных войск и артиллерии, РЭБ, связи, тылового обеспечения и другие", – подчеркнули журналисты.
Как писал OBOZ.UA, в Латвии решили обезопасить границу страны с Россией и Беларусью. 5 марта Кабинет министров страны утвердил соответствующий план "военного укрепления и антимобильности восточной границы". На его реализацию планируют потратить 303 миллиона евро – их в течение следующих пяти лет инвестирует оборонная отрасль.
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