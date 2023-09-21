В Беларуси проходят военные учения: Наев оценил, есть ли угроза для Украины

В соседней Беларуси 22-го и 26 сентября запланирована активная фаза продолжающихся военных учений. Они не создают военной угрозы для Украины, но определенная опасность есть, поэтому наши защитники будут адекватно реагировать.

Соответствующее заявление сделал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. В своем аккаунте в Facebook утром в четверг, 21 сентября, он поделился видео, снятым на границе с РБ, и рассказал, что украинские воины усилили бдительность в этот период (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Генерал-лейтенант сообщил: к учениям на территории Беларуси будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения.

Видео дня

"Мы усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика", – сказал Наев.

Задействованы будут украинские подразделения, которые находятся в составе стабилизационных группировок. "В случае повышения угрозы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины будут переданы дополнительные силы. Это простая военная арифметика – наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", – объяснил генерал-лейтенант.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 сентября в Европарламенте проголосовали за резолюцию, которая признает незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко соучастником российских военных преступлений на территории Украины.

– Ранее Сергей Наев отмечал, что в сентябре-2023 в Беларуси запланировано несколько совместных учений ОДКБ, которые Россия может использовать в своих целях.

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