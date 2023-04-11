В Беларуси предлагают призывать студентов в армию: так поступал СССР во время войны в Афганистане

Самопровозглашенный президент Беларуси пытается найти новые ресурсы для пополнения армии. Так, на совещании в Министерстве образования РБ секретарь Совбеза Александр Вольфович предложил руководителям высших учебных заведений привлекать студентов к военной службе.

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Об этом идет речь в материале пропагандистского белорусского медиа "Белта". Чиновник отметил важность так называемого идеологического и военно-патриотического воспитания молодежи.

По мнению Вольфовича, на студентов с военных кафедр оказывает благоприятное влияние служба в Вооруженных силах. Он добавил, что такая практика совершенно не нова. Ведь при Советском Союзе, по которым так ностальгирует руководство тоталитарного государства, студенты также отбывали военную службу. В течение 1982-1989 годов, когда СССР вел войну в Афганистане, студенты обязывались служить в армии в рамках призыва.

"Как учить студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать к Вооруженным Силам, как это было когда-то в Советском Союзе, ведь все новое – это хорошо забытое старое", – рассказывает чиновник РБ.

Он видит в этом важность и мотивацию для юношей, в том числе потому, что после службы студенты вернутся в университет зрелыми, сознательными мужчинами, на которых "девушки будут по-другому смотреть".

"Молодой человек, поступивший в высшее учебное заведение, а затем пошедший служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым – на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит что-то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в следующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то сочтет, что это ему не нужно, послужив в армии", – предположил Вольфович.

Отметим, что Республика Беларусь, которая с начала полномасштабного вторжения поддерживает военную агрессию России и помогает государству-террористу, сейчас активно занимается увеличением численности армии. В то же время известно, что более 85% белорусов выступают против войны. Поэтому открытая мобилизация может повлечь за собой новую волну протестов в республике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь перебросила на границу с Литвой эшелон с танками и бронетехникой. На одном из грузовиков были знаки обозначения опасных грузов – вероятнее всего, перевозились боеприпасы.

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