В Беларуси начали строить лагеря для размещения 'вагнеровцев' – росСМИ

В Могилевской области Беларуси, которая граничит с Российской Федерацией, начали возводить лагерь для наемников частной военной компании "Вагнер", принадлежащей одиозному Евгению Пригожину. Прорабы, которые занимаются строительством, утверждают, что запланированная территория расположения бойцов распространится на 24 000 метров и будет вмещать около 8 000 коек.

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Об этом сообщают российские СМИ, пообщавшись с участниками проекта и родственниками боевиков. Сами "вагнеровцы" уже получили приказ отправиться из России в Беларусь, чтобы там дожидаться следующих указаний.

"Мой родственник находится в подразделении в Ростове-на-Дону. Им сказали, что отправят в Беларусь", – поделилась с журналистами одна россиянка.

Вторая подтвердила, что ее мужа отправят под Могилев также из Ростова. Никаких дополнительных сведений предоставить никто не может, причины такой сомнительной командировки не указаны.

Напомним, что временная дислокация "вагнеровцев" в Беларуси может угрожать Украине новым вторжением и попыткой захватить Киев. Впрочем, Силы нашей обороны вполне готовы и к такому сценарию, поэтому продолжают укреплять границу с еще одним буйным соседом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в украинском СНБО считают, что на фоне "выдающихся дипломатических способностей" Лукашенко, продемонстрированные на примере с Пригожиным, Кремль может отправить самопровозглашенного президента Беларуси на двухсторонние переговоры между Киевом и Москвой. Для Путина политическая роль самозванца значительно выросла за последние несколько дней.

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