В Беларуси демонтировали более половины лагеря ЧВК "Вагнер": стали известны подробности

В Беларуси в деревне Цель под Осиповичами (Могилевская область) продолжается активный демонтаж палаток лагеря ЧВК "Вагнер", который начался еще 28 июля. Их по состоянию на 8 сентября "пропало" уже около половины.

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На начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хознужд). Разобрано уже больше 160 единиц, то есть 55%, заявил проект "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, наиболее активный период демонтажа пришелся на конец августа 2023 года.

На 8 сентября лагерь ЧВК "Вагнер" состоял из примерно 130 палаток, то есть 45% от изначального количества.

Сначала, в июне, заявлялось, что наемников в Беларуси будет 8 000, а то и 10 000, а соответственно, и лагерь строился из расчета на 8 000 человек.

"Беларускі Гаюн" уверен: лагерь уменьшают, потому что изначально туда приехало меньше "вагнеровцев", чем ожидалось. Кроме того, часть наемников вполне могут переселить в казармы, которые расположены в деревне Цель и других локациях в районе Осиповичей.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 сентября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Российская Федерация вывела из Беларуси практически все свои подразделения.

– По данным Центра национального сопротивления, на полигоне Воловщина (РБ) обостряется конфликт между "вагнеровцами"-инструкторами и местными силовиками – сотрудниками МВД Беларуси. Основной причиной конфликта является тюремное прошлое наемников ЧВК.

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