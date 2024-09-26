В Беларусь ночью залетели четыре 'Шахеда', один из них – напрямую из России: всплыли подробности

В ночь на 26 сентября во время массированной атаки по Украине часть российских дронов-камикадзе залетели в воздушное пространство Беларуси. Стоит отметить, что один из "Шахедов" залетел в Беларусь не из Украины, а из РФ.

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Всего в белорусском воздушном пространстве было зафиксировано не менее 4 БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал "Белорускі Гаюн".

Первый дрон-камикадзе пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе населенного пункта Любеч. Спустя 30 минут этот же БПЛА вернулся в Украину.

Следующие "Шахеды" залетали в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52. По информации мониторинговых каналов, один дрон-камикадзе вошел в воздушное пространство Беларуси напрямую из России. Ударный беспилотник двигался в направлении Гомеля, после чего БПЛА исчез из радаров.

В очередной раз белорусские войска поднимали в воздух истребители. Два борта дежурили над юго-востоком страны – первый поднялся из аэродрома "Барановичи" около 00:30, а второй – в 02:50.

Напомним, в ночь на 26 сентября российская террористическая армия атаковала Николаевскую область. Целью захватчиков стал объект энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия всю ночь и утро атаковала дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев, из-за действий врага пострадал ребенок. В результате падения обломков сбитых целей возникла разгерметизация газовой трубы с пожаром в многоэтажке, повреждены десятки авто.