Усиление санкций против диктаторских режимов способно остановить ядерный шантаж, – Наталья Радина

Проблемы со здоровьем были у Лукашенко еще до его визита в Москву. На парад он поехал в довольно больном состоянии и уже не мог участвовать в ряде официальных мероприятий, поскольку потерял голос и не мог говорить.

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Об этом во время прямого включения из Варшавы в эфир международного телепроекта "Обозреватель. Беларусь" сообщила главный редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина.

По словам руководителя белорусского оппозиционного интернет-издания, на протяжении 25 лет деятельности портал "Хартия'97" постоянно информирует белорусов о событиях в Украине.

"Начиная с оранжевой революции 2004-го года, ваша страна всегда была примером для белорусов. И на примере революций, которые происходили в вашей стране, мы объясняли и показывали как нужно противостоять российско-белорусской пропаганде. Совершенно очевидно, что никаких других механизмов изменения ситуации в стране, кроме как через "уличный протест", к сожалению, уже не осталось. Абсолютное большинство белорусов выступает против этого режима (Лукашенко. – Ред.) и в этом – тоже наша заслуга, нашего 25-летнего информирования населения", – заявила Наталья Радина.

Главный редактор сайта "Хартия'97" подтвердила факт смерти в белорусской колонии блогера Николая Климовича, осужденного лишь за поставленный им "лайк" под карикатурой на самопровозглашенного президента Беларуси. Также Наталья Радина сообщила, что количество политических заключенных режима Лукашенко уже достигло 80 000 человек.

Руководитель белорусского оппозиционного интернет-издания уверяет, что прекратить дальнейшие пытки над "узниками совести" и ядерный шантаж всей планеты способно исключительно усиление санкций против диктаторских режимов. По словам Натальи Радиной, именно их отсутствие по отношению к официальному Минску и привело к тому, что с территории Беларуси российскими ракетами и дронами "Шахед" до сих пор атакуют Украину и даже страны НАТО, в частности Польшу.

"Если этого (усиление санкций. – Ред) не произойдет, будут продолжаться дальнейшие обстрелы, в частности, не исключено ядерными ракетами. Как раз таки именно отсутствие санкций и привело к тому, что на территории Беларуси будет размещено (если уже не размещено) российское ядерное оружие!", – подытожила Наталья Радина.

Об оценке Владимиром Зеленским ситуации в Беларуси во время официального визита президента Украины в Рим (Италия), а также о "беларусских провалах" кремлёвских нарративов и "каменных мешках" для женщин-политзаключенных смотрите в новом выпуске международного телепроекта "Обозреватель. Беларусь".

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