Танки, БТРы и истребители: СМИ посчитали, сколько техники и солдат Беларусь стянула к приграничью Украины

Беларусь в августе начала опрокидывать свою военную технику и личный состав в приграничные из Украиной районы. Сейчас у границы с нашей страной находится около полутора тысяч белорусских солдат и более сотни единиц техники.

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Об этом сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн. Отмечается, что поводом для опрокидывания подразделений на юг Беларуси стало заявление Лукашенко от 10 августа о якобы мероприятии в СБ украинских беспилотников.

По данным мониторинговой группы, на 1 сентября численность белорусской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, может составить около 1420 человек личного состава.

Кроме того, в Гомельскую область была переброшена такая военная техника:

30 БТР-82А

не менее 20 танков Т-72Б

30 БТР-70МБ1

30 БТР-82А

16 ЗГРК "Тунгуска"

5 ЗРК С-300 ПС

4 Су-25

2 Ми-8

"Вероятно, в пограничные были также переброшены подразделения РЭБ, связи, БПЛА и др. Заявленная переброска части подразделений ВС РБ пока подтвердить не удалось", – говорится в сообщении.

В то же время в мониторинговой группе отметили, что численность переброшенных в Гомельскую область войск не представляет военной угрозы для Украины.

Напомним, военный эксперт Ярослав Черногор также считает, что сил, которые Беларусь взимает на границу с Украиной под предлогом учений, недостаточно для проведения против Украины широкомасштабной операции. Однако полностью отвергать угрозу со стороны белорусских военных формирований нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Министерство иностранных дел нашего государства призвало Минск увести войска от приграничья.

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