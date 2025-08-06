Смерть Лукашенко будут считать военной угрозой: что придумали в Беларуси

В Беларуси готовят изменения в закон о военном положении. Поправки предусматривают новые основания для его введения в стране, среди них – смерть белорусского диктатора Александра Лукашенко, которая будет рассматриваться как угроза национальной безопасности.

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Соответствующий законопроект разработало министерство обороны Беларуси, его уже направили на рассмотрение в нижнюю палату парламента РБ. Об этом сообщило rfi.

Как отмечают в минобороны Беларуси, новый законопроект должен привести действующее законодательство в соответствие с новой Военной доктриной.

Этот документ впервые на законодательном уровне определяет так называемые "внутренние военные угрозы". Среди них "создание незаконных вооруженных формирований, вооруженное противостояние между различными слоями белорусского общества на идеологической или политической почве, а также покушение на жизнь президента или его гибель".

В случае реализации одного из таких сценариев, руководство страны получит право немедленно ввести чрезвычайное или военное положение для "недопущения захвата власти".

Согласно документу, смерть диктатора Беларуси Александра Лукашенко теперь официально рассматривается как угроза национальной безопасности, что позволяет привлекать армию к стабилизации ситуации внутри страны.

Также законопроект расширяет полномочия вооруженных сил. Им предоставляется право на "проведение превентивных мер для нейтрализации военной угрозы".

Кроме того, новый закон предусматривает возможность армии участвовать в "недопущении развертывания внутреннего вооруженного конфликта", а также влиять на "информационное пространство для достижения политических, экономических и других целей, отвечающих национальным интересам".

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси рассмотрят изменения в законы о военной безопасности и обороне, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины. Новый законопроект также может легализовать втягивание Беларуси в российскую войну против Украины.

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