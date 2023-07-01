Самолет Пригожина прилетел из Санкт-Петербурга в Минск – СМИ

Самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вновь прилетел в Беларусь. Утром в субботу, 1 июля, он приземлился на военном аэродроме в Мачулищах под Минском.

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Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24. А по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", борт Пригожина прилетел в Мачулищи в 08:53.

"В 08:53 один из бизнес-джетов Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах", – говорится в сообщении группы.

По информации "Беларускі Гаюн", ранее этот же борт покинул Беларусь и улетел в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 27 июня самолет Пригожина прилетел в Беларусь, приземлившись в Мачулищах. Через несколько минут после этого из РФ прибыл еще один бизнес-джет, отмечал "Беларускі Гаюн".

– Позже стало известно, что глава "Вагнера" после заключенной сделки о прекращении "переворота" в РФ при посредничестве Александра Лукашенко, мог ненадолго вернуться в Россию для согласования деталей соглашения с Кремлем. В частности, террорист Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин проведет переговоры с российскими чиновниками и командным советом "вагнеровцев".