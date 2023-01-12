Россия перебросила из Беларуси на восток Украины еще 400 ''мобиков'' - Белорусский Гаюн

Россия перебросила из Беларуси на восток Украины еще 400 мобилизованных россиян. В частности, их отправили на Луганское направление.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". "Вчера, 11 января, с железнодорожной станции Чепино (Витебский рН, Витебская обл) в РФ был отправлен очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными ВС РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в вышедшем из Беларуси эшелоне находилось 48 вагонов: 8 пассажирских, которые перевозили 400 человек, 3 грузовых вагона со снаряжением и 37 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию Россоша в Воронежской области РФ 15 января. Примечательно, что станция находится в 50 километрах от Луганской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси создают аналог ППК "Вагнер". Он формируется на базе белорусского охранного предприятия "ГардСервис", которому самопровозглашенный президент Александр Лукашенко позволил иметь огнестрельное оружие. Члены новоиспеченной ПИК готовятся к участию в военных действиях. Известно, что подготовку проходят более тысячи человек.