Российские "Шахеды" залетели в Беларусь, чтобы атаковать Украину: РБ подняла в воздух истребитель

Во время российской дроновой атаки по Украине, которая началась вечером 26 августа, несколько Shahed-136 путинской армии прошли через воздушное пространство Беларуси. РБ подняла в небо свою авиацию.

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Дроны противника, которые двигались через Черниговскую область Украины, пересекли границу в Гомельской области РБ. Предварительно, таким образом свои маршруты сократили минимум три ударных БПЛА россиян, передает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Первый Shahed-136 появился над Беларусью около 00:11 вторника, 27 августа. Он полетел в направлении Чернобыльской зоны.

В 00:15 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель ВВС РБ. Он летал над южной частью страны.

Еще два дрона-камикадзе также зашли со стороны Черниговщины в районе 00:30.

Напомним: во время самого массированного и дорогого за всю полномасштабную войну обстрела Украины (26 августа) российские Shahed-136 тоже пролетали над РБ – около 03:26, 03:33 и 04:14 понедельника. Каждый – в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа самопровозглашенный президент Беларуси, которая перебрасывает к границе с Украиной войска и технику, Александр Лукашенко цинично поздравил нашу страну с Днем независимости.

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