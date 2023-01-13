Резников оценил угрозу для Украины со стороны Беларуси и объяснил, что стоит за ротациями в военном командовании РФ

Приблизительно 500 или 600 российских оккупантов погибают каждый день в войне против Украины, но РФ еще может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для нового наступления. Причем из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

Видео дня

На это указал министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о весне, как "лучшем времени" для новых движений на фронте. Однако он отверг заявления о том, что Кремль попытаться прибегнуть к новому вторжению из Беларуси, передает BBC.

По его словам, если агрессор собирает силы, Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет очередные поставки западного оружия.

"Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы должны быть готовы к нему", – сказал Резников.

При этом он не стал повторять заявление о том, что РФ может напасть из Беларуси – предупреждение, которое было отвергнуто главой украинской военной разведки Кириллом Будановым. По мнению министра обороны, движение с севера "займет много времени, а ресурсов у России нет".

Отмечается, что с такими словам глава украинского оборонного ведомства выступил через день после того, как минобороны РФ сменило командующего своими силами в Украине, что было воспринято как признак борьбы за военную власть.

Генерал Валерий Герасимов, один из архитекторов прошлогоднего вторжения российских войск, вернется на пост, который до этого занимал назначенный только в октябре генерал Сергей Суровикин.

Это изменение, считает Резников, стало результатом "конфликта между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и вооруженными силами РФ". Ведь Суровикин руководил недавними жестокими нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины, которые, говорит министр, "безрезультатно сократили запасы российских ракет".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам аналитиков, генерала Герасимова могли назначить ответственным за путинские войска в Украине, чтобы сбалансировать напряженность между регулярной армией и ЧВК "Вагнер". Причем армейские перестановки в РФ больше связаны с политикой, чем с изменением стратегии ведения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!