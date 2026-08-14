После публикаций в СМИ исчез сайт, через который белорусов вербовали на войну в Украину: подробности
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Сайт "Защитник.БЕЛ", который использовался для поиска граждан Беларуси, готовых служить в российской армии и воевать против Украины, перестал работать. Ресурс исчез после публикаций в СМИ, однако точно неизвестно, кто именно прекратил его работу.
Белорусская служба "Радио Свобода" отмечает, что сайт могли заблокировать белорусские власти или же это могли сделать инициаторы его создания. Ресурс работал в национальной доменной зоне Беларуси и был ориентирован именно на белорусскую аудиторию.
Российский оператор
Оператором сайта называли российского индивидуального предпринимателя Даниила Родионова, зарегистрированного в Иркутской области. По открытым данным, он связан с кадровым агентством военнослужащих "Братский синдикат".
Это агентство занимается поиском кандидатов на контрактную службу в российской армии. Сам сайт "Защитник.БЕЛ" также был оформлен как белорусский ресурс — на нем, в частности, публиковались фотографии военнослужащих с государственной символикой Беларуси.
Объявления о "вакансиях" для граждан Беларуси, желающих воевать в Украине на стороне России, в течение длительного времени появлялись и на белорусских сайтах по поиску работы. Речь идет прежде всего о ресурсах, которые автоматически размещают объявления со сторонних площадок, в частности российских.
Роль Беларуси
Белорусские власти поддержали российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Они разрешили российской армии использовать белорусскую военную инфраструктуру и воздушное пространство во время вторжения и обстрелов украинских городов.
В то же время, согласно критериям Женевской конвенции, Беларусь не считается участником российской агрессии против Украины, поскольку белорусские вооруженные силы не находятся на территории Украины.
Однако в случае наличия других доказательств, в частности помощи со стороны военной промышленности или лечения раненых российских военнослужащих, международный суд может признать Беларусь соагрессором.
Белорусы на фронте
Граждане Беларуси воюют как на стороне России, так и на стороне Украины. Точное количество белорусов, участвующих в войне, неизвестно.
По разным оценкам, за четыре с половиной года в Украине погибли более 80 граждан Беларуси и этнических белорусов с украинским гражданством, которые воевали против России. Имена части погибших не разглашаются из соображений безопасности их родственников в Беларуси.
В то же время, по приведенным оценкам, на стороне России погибли более ста граждан Беларуси.
Ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отправлять военных на войну в Украину. Ведь страна не заинтересована в участии в боевых действиях и поддерживает мирное урегулирование конфликта.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусской власти.
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