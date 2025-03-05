'Почему я должен был защищать Украину?' Лукашенко заявил, что даже 'если бы знал' о полномасштабном вторжении РФ, не стал бы препятствовать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не знал о планах российского диктатора Владимира Путина совершить полномасштабное нападение на Украину. Однако, по его словам, даже если бы знал, то не стал бы защищать соседнее государство.

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Об этом Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Белорусского диктатора цитирует провластный Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, накануне Великой войны Украина и Беларусь якобы были в состоянии экономической войны. По его словам, Киев раньше США и ЕС ввел против Беларуси санкции, закрыл границы и якобы арестовал товарные вагоны.

"В этот момент уже мы находились на стадии войны с Украиной. Экономической войны. Украина раньше американцев и западной Европы ввели против нас санкции, закрыли границы, они арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами - до сих пор не вернули, и около тысячи тяжелогрузных автомобилей", – заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Украина якобы арестовала 75 белорусских граждан – водителей, работавших на этих грузовиках.

"И мне пришлось проводить спецоперацию для того, чтобы их оттуда вытащить. Троих они убили и изуродовали тела, чтобы мы не поняли, как это произошло", – цинично лжет Лукашенко.

Российский диктатор, приправив свое заявление сказками типа кремлевской о мальчике в трусиках, заявил, что не собирался защищать Украину.

"Почему я должен был защищать Украину? Она пошла на эскалацию с Беларусью раньше, чем американцы и весь Запад. Поэтому нам не в чем упрекать. Но, несмотря на это, мы выступили за то, чтобы не было войны, а чтобы был мир", – сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что в первые дни полномасштабной войны якобы звонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и говорил ему, что если в США будет новая власть, то Киев останется без поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA:

Лукашенко расхвалил Трампа и назвал его невероятным человеком. По его словам, глава Белого дома всячески пытается остановить войну в Украине. Самопровозглашенный президент также высказался по поводу идеи введения миротворцев в Украину, заявив, что Путин на это никогда не согласится.

Александр Лукашенко предложил свою страну как площадку для предстоящих переговоров по прекращению войны в Украине. Он заявил, что ждет в Минске президента Владимира Зеленского, главу Белого дома Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина, с которыми хочет "сесть и спокойно договориться".

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