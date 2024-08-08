Один взорвался, другой исчез, остальные полетели в Украину: беларусы посчитали, сколько "Шахедов" залетало в их страну в июле

Над территорией Беларуси в июле пролетали по меньшей мере девять российских Shahed-131/136 иранской разработки. Среди них один взорвался в РБ, еще один – пропал, а остальные семь пересекли границу с Украиной.

Видео дня

Как указал "Беларускі Гаюн", это происходило в период с 11 по 31 июля во время российских обстрелов Украины. Госорганы режима Александра Лукашенко практически никак не комментировали инциденты.

Фактически единственной публичной реакцией Минска было косвенное подтверждение областным управлением МЧС полета дрона-камикадзе 16 июля над Могилевской областью.

Второй из девяти зафиксированных "Шахедов" (который залетел в Беларусь ночью 13 июля) прошел в воздушном пространстве страны более 350 км вплоть до самого Витебска и после этого пропал. Что случилось с российским беспилотником, неизвестно.

Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над РБ более 400 км и взорвался, упав в Октябрьском районе Гомельской области.

"Беларускі Гаюн" считает, что регулярные вылеты Су-30СМ на юг Беларуси во время ракетных атак России по Украине – это превентивные меры ВС РБ. Армия Лукашенко также поднимала в воздух вертолеты, часть из них перебазировалась и начала дежурить на аэродроме "Бобруйск", тем самым сокращая подлетное время до границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко отметил: в Беларуси вряд ли смогут использовать пролеты "Шахедов" над своей территорией как провокацию и способ обвинить Украину. Очень легко доказать, что это российские дроны с иранскими технологиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!