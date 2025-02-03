'Обстановка обязывает': в Беларуси началась проверка боеготовности войск

В Беларуси стартовала масштабная проверка боевой готовности вооруженных сил. Возглавляет ее начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

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Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны. В рамках проверки военные подразделения, включая вызванных из запаса, должны выполнить комплекс мероприятий: подготовить технику, вооружение и выйти в назначенные районы для выполнения боевых задач.

Основное внимание уделяется механизированным частям, которые должны показать свою способность действовать в реальных условиях.

Учения будут проходить в разных масштабах, включая боевые тренировки на полигонах и незнакомой местности. Также будут отработаны новые тактики использования разведывательных и ударных беспилотников во взаимодействии с сухопутными войсками и средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что во время маневров возможно передвижение военной техники, что может повлечь за собой временные ограничения движения гражданского транспорта.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что проверка является плановой, но ввиду текущей ситуации военные должны быть максимально готовы. Он процитировал Лукашенко: "Расслабляться нельзя", подчеркивая, что армия должна быть готова защищать суверенитет страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января самопровозглашенный белорусский лидер сделал циничное заявление и нашел "виновных" в войне. В частности, Лукашенко издал, мол, лучше иметь такую диктатуру, как в Беларуси, "чем такая демократия, как в Украине".

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