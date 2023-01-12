Не выходит на связь: в Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Дмитриев

В Беларуси силовиками был задержал бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев. По предварительным данным, он находится в одном из минских СИЗО.

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Примечательно, что телефон политика отключен и связаться с ним нет возможности. Об этом сообщает издание "Зеркало".

О задержании Дмитриева рассказал его знакомый 11 января. Детали задержания политика устанавливаются.

Вечером 11 января представители СМИ пытались дозвониться до политика по мобильному телефону, но на звонки он не ответил. Стоит отметить, что связи также нет с экс-кандидатом на выборах президента Беларуси 2015 года, соратницей Дмитриева Татьяной Короткевич.

Дмитриев является экс-сопредседателем ликвидированного белорусскими властями общественного движения "Говори правду". Оно было создано в 2010 году. Первым лидером стал белорусский поэт Владимир Некляев, который выдвинулся кандидатом на президентских выборах 2010 года.

На следующих президентских выборах "Говори правду" стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с результатом 4,44%.

На выборах 2020 года кандидатом в президенты стал сам Андрей Дмитриев, который, по информации ЦИК, набрал 1,21% голосов.

Стоит отметить, что 12 августа 2021 года Дмитриева уже задерживали силовики. К вечеру того же дня его отпустили, а спустя несколько месяцев Верховный суд ликвидировал общественное движение "Говори правду".

Напомним, в Беларуси сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали минского священника Дионисия Коросталева. В качестве причины назвали его молитву за защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году режим Лукашенко начал задерживать родственников погибших в боях за Украину беларуских добровольцев. Их заставляли записывать покаянные видео и признаваться в "экстремизме".

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