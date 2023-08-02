Наемники ЧВК "Вагнер" возводят укрепления на полигоне в Беларуси. Спутниковые фото

В Беларуси на полигоне "Репища" под Осиповичами, который расположен в 15 километрах от лагеря наемников "Вагнера" в поселке Цель (Могилевская область), ведутся активные строительные работы. Там появились укрепления и, возможно, землянки.

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Ранее, 29 июля, МО РБ подтвердило, что на указанном полигоне "вагнеровцы"-инструктора будут проводить совместные учения с беларуской 51-й артиллерийской бригадой. Спутниковым снимком Planet Labs от 31 июля 2023 года поделился проект "Радио Свобода".

На этой фотографии можно заметить скопление строительной/инженерной техники, которая была замечена в третьей колонне преступников "Вагнера", прибывшей в Беларусь 17 июля.

Также видно много фортификационных сооружений. Не исключено, что это могут быть землянки. Возле них есть объекты, похожие на легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые буханки), работают бульдозеры.

"Вполне вероятно, что фортификации строятся в первую очередь для проведения тренировок. К примеру, для отработки штурма окопов", – считает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Примечательно, что 30 июля провагнеровские источники поделились кадрами строительства в лесу. Они назвали это "обустройством основного военного лагеря в районе населенного пункта Цель".

На этих фото видно, что в землянках устанавливали печки. Это может указывать на подготовку сооружений к использованию в зимний период.

Добавим: точная локация, где были сделаны снимки, еще не установлена.

Как писал OBOZREVATEL:

– 1 августа на территорию Беларуси прибыла 14-я колонна ЧВК "Вагнер". Наемники ехали по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в поселке Цель.

– Заявляется, что боевики из частной российской компании "Вагнер" обосновались на новой локации в РБ. Они начали использовать старые военные склады на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами.

– В Центре национального сопротивления не исключают, что наемники Евгения Пригожина могут готовить провокации на границе РБ с Польшей и Литвой.

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