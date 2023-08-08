Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси строят новый лагерь у границы с Украиной – ЦНС

В Беларуси на территории аэродрома "Зябровка" (Гомельская область) российские наемники частной военной компании "Вагнер" якобы начали строительство нового палаточного городка. Он рассчитан на примерно 1000 "вагнеровцев".

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Об этом заявил Центр национального сопротивления, ссылаясь на данные подполья. Информация была опубликована во вторник, 8 августа, на сайте ЦНС.

Заявляется, что в лагере будут жить наемники Евгения Пригожина. "В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", – сказано в сообщении.

Также в ЦНС предупредили, что сохраняется высокая вероятность применения "вагнеровцев" для "имитации деятельности" в рамках информационной операции РФ и РБ по давлению на страны Европы. Цель агрессора – заставить Запад уменьшить помощь Украине, насадить европейцам мысль: "Только бы на нас не напали".

"На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС", – объяснила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. По его словам, присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности для Литвы.

– При этом пропагандисты с телеканала "Россия-1" нередко рассуждают о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО. Депутат Госдумы Картаполов оценил перспективу захвата контроля над Сувалкским коридором, соединяющим границы Литвы и Польши.

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