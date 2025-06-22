'Мы продолжим борьбу с Лукашенко': Тихановский дал первую пресс-конференцию после освобождения. Видео

Освобожденный беларусский оппозиционер Сергей Тихановский 22 июня дал первую пресс-конференцию после пяти лет в неволе. Он призвал граждан Беларуси продолжать бороться и назвал предателями всех, кто не сопротивляется "лукашизму" – режиму Александра Лукашенко.

Видео дня

Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Светланы Тихановской, лидерки оппозиции и супруги бывшего политзаключенного. Встреча с журналистами состоялась в Вильнюсе (Литва).

Тихановский начал выступление со слов благодарности. Первыми, кого он поблагодарил, были американские дипломаты и лично президент Дональд Трамп.

"Трамп обладает той силой, что одним словом может освободить всех политических заключенных в Беларуси. И я прошу его это сделать, сказать это слово", – призвал экс-кандидат в президенты РБ.

После благодарностей он обратился к своим согражданам. "Я хочу сейчас обратиться ко всем беларусам и сказать вам: "Если вы ждали знак, то вот он!" – заявил Тихановский и поднял вверх кулак. Зал зааплодировал.

По словам политика, "они там" (то есть власть в Минске) "называют тех, кто противостоит им, предателями".

"А я назову предателем всякого, кто не сопротивляется им... Мы должны бороться против "лукашизма"! Если не противостоять им, они опустошат нашу страну, создадут край, лишенный справедливости и сочувствия, землю материально и духовно обанкротившуюся", – предупредил он.

Беларусь сегодня, как высказался Тихановский, это "царство самой бесстыдной лжи, постоянного злоупотребления надеждой, полнейшего презрения к правде".

Некоторые жители РБ хотят воспринимать иллюзию за правду, потому что система устроена так, что каждый, кто не пытается что-то узнать, будет жить "в счастливом неведении". "А тому, кто потратил силы и время, будет очень трудно добраться до истины", – отметил оппозиционер.

Он еще раз осудил нерешительность, процитировав Данте Алигьери: "Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет".

"Юстиция в Беларуси не умерла, у нее просто маленькая дырка во лбу, – продолжил политик. – Самые жестокие преступления происходят не из-за ненависти и жадности, а из-за безразличия. Я недавно спросил у одного из охранников: "Нормально вам, что Лукашенко уже скоро 40 лет будет у власти?" А он мне ответил: "Ну он же зарплату платит". О чем с такими людьми говорить?"

В каких условиях сидел Сергей Тихановский

За последние три года заключенный не получил ни одного письма от родных. В тюремном магазине ему не продавали элементарных вещей: он не мог купить зубную щетку, мыло или стержень от ручки. К нему не пускали не то что адвоката – даже священника.

В одиночной камере Тихановского заставляли убирать по четыре раза в день.

"Что там драить? Там и так все чисто. А они проводят пальцем – и в ШИЗО, снова в ШИЗО!.. У маньяков, убийц, которые сидят по соседству, есть телевизор, все есть, а нам ничего нельзя. Но есть же права человека, даже у заключенных", – не смог он сдержать эмоций.

По словам Тихановского, аналогичные издевательства переживали и другие с желтой биркой (такие знаки в РБ есть на робах политических заключенных), в частности Виктор Бабарико и Мария Колесникова. Об этом ему рассказывали сотрудники спецслужб.

Мужчина признался, что не может поверить в то, что он уже на свободе. Напомним: Тихановский был освобожден при посредничестве США 21 июля 2025 года.

"Люди думают: вот придет Тихановский, и мы сразу всех победим. Но вы сами должны прикладывать усилия. Я могу быть менеджером, но люди ошибаются, если думают, что все зависит от одного человека...

Лидеркой оппозиции является Светлана Тихановская, и я не собираюсь ни на что влиять. Или вы считаете, что лидером становится тот, кто пять лет находился в заключении? Так у нас таких еще 1100 человек (политзаключенных. – Ред.). Я пять с лишним лет находился один, без информации, три года мне не давали даже письма от родных. У меня очень мало информации, мне надо многое узнать", – заявил оппозиционер.

Перемены в РБ он связывает с ситуацией в России. "Освобождения Беларуси не будет, пока не рухнет путинский режим. Если бы не Путин, мы здесь не сидели, все бы решилось в 2020 или 2021 году", – уверен он.

Также Тихановский признался: в 2020-м он не думал, что еще до выборов попадет в тюрьму.

"Думал, потом могут посадить на года три-четыре, за "экономические преступление", ведь я был предпринимателем. И я рад, что вышел хотя бы сейчас. Я бы 20 лет не просидел, я бы там умер", – считает он.

Тихановский очень осторожно говорил о планах на будущее. На вопрос журналистов, надеется ли он когда-нибудь вернуться в Беларусь, ответил, что да, но когда – не знает.

На вопрос о встрече с детьми мужчина не смог ответить и расплакался.

Слезы были и у Светланы Тихановской, которая сказала, что дочь не смогла узнать папу. Сейчас оба ребенка привыкают к тому, что в семье снова есть отец.

Тихановский пообещал позже более детально рассказать о своем уголовном деле (суды происходили в закрытом режиме), чтобы "беларусы сами решили, виновен он или нет".

Полная видеозапись пресс-конференции:

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 июня, после визита в Минск спецпосланника президента США Кита Келлога, режим Александра Лукашенко выпустил 14 беларусских политических заключенных. Среди них были Сергей Тихановский, Наталья Дулина, Игорь Корней.

Также известно, что снова на свободе трое граждан Польши, один гражданин Эстонии и двое граждан Латвии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!