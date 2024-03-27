Лукашенко заявил, что террористы из "Крокуса" пытались бежать в Беларусь: у Путина была другая версия
Самопровозглашенный беларусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что подозреваемые в теракте в концертном зале "Крокус" под Москвой пытались бежать в Беларусь. Эта версия совсем не совпадает с заявлением российского диктатора Владимира Путина об "украинском следе" и подготовке "окна" для перехода государственной границы.
О побеге злоумышленников Лукашенко рассказал во время общения с журналистами, сообщает "Белта". Он отметил, что беларусские и российские спецслужбы якобы тесно сотрудничали с первых минут преступления и ужесточили режим безопасности.
"Они не могли уехать в Беларусь. Их кураторы (о некоторых у нас есть подозрения, я позвоню Путину и выскажу свои подозрения) – они поняли, что в Беларусь въехать невозможно", – заявил диктатор.
Он добавил, что уже после этого нападавшие отправились на участок украинско-российской границы.
Однако это заявление противоречит словам кремлевского лидера, который сообщал, что подозреваемые "пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы".
Как сообщал OBOZ.UA:
– 23 марта посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл" не дали бежать из-за беларусско-российской границы. По его словам, в Беларуси введены "максимальные меры безопасности".
– В ISW сообщили, что чиновники Кремля и российские ультранационалисты обвиняют Украину в теракте в "Крокусе", который, скорее всего, совершила террористическая организация ИГИЛ. Такая их настойчивость может нанести вред внутренней безопасности и жизни гражданского населения самой России.
– Басманный суд Москвы провел заседание по делу подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". В СИЗО отправили четырех граждан Таджикистана, которых удалось задержать российским силовикам: Мирзоев Далерджон Баротович, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин.
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