Лукашенко заявил, что террористы из 'Крокуса' пытались бежать в Беларусь: у Путина была другая версия

Самопровозглашенный беларусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что подозреваемые в теракте в концертном зале "Крокус" под Москвой пытались бежать в Беларусь. Эта версия совсем не совпадает с заявлением российского диктатора Владимира Путина об "украинском следе" и подготовке "окна" для перехода государственной границы.

О побеге злоумышленников Лукашенко рассказал во время общения с журналистами, сообщает "Белта". Он отметил, что беларусские и российские спецслужбы якобы тесно сотрудничали с первых минут преступления и ужесточили режим безопасности.

"Они не могли уехать в Беларусь. Их кураторы (о некоторых у нас есть подозрения, я позвоню Путину и выскажу свои подозрения) – они поняли, что в Беларусь въехать невозможно", – заявил диктатор.

Он добавил, что уже после этого нападавшие отправились на участок украинско-российской границы.

Однако это заявление противоречит словам кремлевского лидера, который сообщал, что подозреваемые "пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 марта посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл" не дали бежать из-за беларусско-российской границы. По его словам, в Беларуси введены "максимальные меры безопасности".

– В ISW сообщили, что чиновники Кремля и российские ультранационалисты обвиняют Украину в теракте в "Крокусе", который, скорее всего, совершила террористическая организация ИГИЛ. Такая их настойчивость может нанести вред внутренней безопасности и жизни гражданского населения самой России.

– Басманный суд Москвы провел заседание по делу подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". В СИЗО отправили четырех граждан Таджикистана, которых удалось задержать российским силовикам: Мирзоев Далерджон Баротович, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин.