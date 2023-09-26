Лукашенко запретил запускать и производить дроны в Беларуси: кого это касается

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ограничил белоруссов в беспилотниках. Соратник российского диктатора Путина запретил гражданским лицам ввозить на территорию государства БПЛА, а также их изготавливать и хранить.

Соответствующий указ он подписал в понедельник, 25 сентября. Документ опубликовали на сайте самопровозглашенного лидера РБ.

"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА", – отмечается в постановлении.

Однако в этом вопросе есть и исключения. Как говорится в указе, под исключения попадают организации и предприниматели, которые получили соответствующее разрешение от профильного ведомства – так называемого департамента по авиации минтранспорта и коммуникаций.

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Это министерство будет вести учет беспилотников, которые будут у индивидуальных предпринимателей и организаций.

Лукашенко дал белорусам пол года для того, чтобы они продали или передали на хранение свои БПЛА уполномоченным юридическим лицам.

Как говорится постановлении, цель этого мероприятия – "обеспечение общественной безопасности". Кроме того, в РБ задумали вести учет гражданских беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих юридическим лицам или частным предпринимателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, которой Лукашенко был признан причастным к агрессии против Украины. Для него также потребовали ордер на арест от Гааги.

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