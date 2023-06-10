Лукашенко за год передал России более 130 тонн боеприпасов, процесс продолжается до сих пор

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает активно помогать РФ в ее войне против Украины. С января 2022 по февраль 2023 года РБ передала оккупантам более 130 тонн боеприпасов.

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Об этом пишет Сообщество железнодорожников Беларуси в Telegram. За год с территории Беларуси в РФ и на временно оккупированные территории Украины было вывезено 131 582 тонны снарядов.

В частности, боеприпасы доставляли на станции в приграничных районах оккупированных Донетчины и Луганщины, в захваченном РФ Крыму и даже на те, которые расположены всего за 110 километров от границы с Грузией.

Отмечается, что объемы передачи беларуских боеприпасов РФ сразу после 24 февраля 2022 года выросли в десятки раз. Отправка в Россию боеприпасов из беларуских арсеналов хранения продолжается до сих пор. В среднем Лукашенко передает Путину от 5 до 10 тысяч тонн снарядов в месяц.

"Приведенные сведения об объемах вывоза боеприпасов из Беларуси в РФ и на оккупированные территории Украины, включая Крым, свидетельствуют о гораздо большем, чем показывает пропаганда, вовлечении режима Лукашенко в войну на стороне агрессора, и являются доказательством полномасштабного участия в ней", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что передача ядерного оружия Россией Беларуси "идет по плану". До 8 июля, по словам диктатора, будут завершены объекты, в которых оно может храниться.

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