Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости и заявил, что готов сделать все ради мира

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости. Пособник государства-террориста России заявил о "готовности сделать все для прекращения конфронтации".

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Более того, глава Беларуси, через границы которой в Украину шли танки, назвал нашу страну "братским народом". Об этом пишут белорусский пропагандистские СМИ.

Диктатор выдал, что многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. При этом он добавил, что по сегодняшний день Украину и Беларусь якобы объединяют "традиции и самобытная культура".

Лукашенко заявил, что, выбрав самостоятельные пути своего развития, Украина и Беларусь "должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона".

"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", – цинично заявил Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко признал, что РФ атаковала Украину с территории Беларуси. Кроме того, он пообещал помогать российскому диктатору Владимиру Путину.

Ранее Лукашенко признался, что перед началом полномасштабной войны в Украине российский диктатор Владимир Путин попросил у него помощи в убийствах украинцев. За несколько дней до "СВО", начатой кремлевским главарем, в их разговоре прозвучала фраза:"Прикрой меня, пожалуйста".

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