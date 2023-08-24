Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости и заявил, что готов сделать все ради мира
Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости. Пособник государства-террориста России заявил о "готовности сделать все для прекращения конфронтации".
Более того, глава Беларуси, через границы которой в Украину шли танки, назвал нашу страну "братским народом". Об этом пишут белорусский пропагандистские СМИ.
Диктатор выдал, что многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. При этом он добавил, что по сегодняшний день Украину и Беларусь якобы объединяют "традиции и самобытная культура".
Лукашенко заявил, что, выбрав самостоятельные пути своего развития, Украина и Беларусь "должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона".
"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", – цинично заявил Лукашенко.
Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко признал, что РФ атаковала Украину с территории Беларуси. Кроме того, он пообещал помогать российскому диктатору Владимиру Путину.
Ранее Лукашенко признался, что перед началом полномасштабной войны в Украине российский диктатор Владимир Путин попросил у него помощи в убийствах украинцев. За несколько дней до "СВО", начатой кремлевским главарем, в их разговоре прозвучала фраза:"Прикрой меня, пожалуйста".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!