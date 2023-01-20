Лукашенко похвастался, что стоял у истоков разработки искусственного интеллекта, и заговорил о создании 'умного города'. Видео

Белорусский диктатор Александр Лукашенко похвастался очередными своими "достижениями". Он заявил, что якобы стоял у самого начала создания искусственного интеллекта.

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Об этом Лукашенко сказал на открытии технологической выставки "Беларусь интеллектуальная" в Минске 20 января, сообщила "Белтелерадиокомпания", а видео опубликовали в Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Самопровозглашенный президент, уже доказавший свои познания в медицине, заявив, что COVID-19 поборол грипп и может стать лекарством против рака, а также познаниями в географии, когда с указкой у карты искал, откуда ВСУ должны были напасть на Беларусь, на этот раз ошеломил "знаниями" компьютерной лингвистики и информатики.

По словам Лукашенко, он был приглашен в Объединенные Эмираты, где ведутся разработки в сфере искусственного интеллекта. А китайские ученые просили его помочь в создании "умного города" в Беларуси и даже давали ему на это большие деньги.

"Почему я на это клюнул? Не потому, что они там 5 млрд долларов инвестиции давали, а они пообещали мне этот "умный город" создать – и там образовательную мощную платформу по искусственному интеллекту", – поведал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что коронавирус подавил заболевание гриппом в его стране. По словам диктатора, COVID-19 может быть полезен в борьбе с онкологическими заболеваниями.

А абсурдная тирада Лукашенко о том, "откуда на Беларусь готовилось нападение" украинцев стала мемом.

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