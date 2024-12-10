Критиковала Лукашенко: в Беларуси журналистку посадили в тюрьму на четыре года

Белорусскую журналистку Ольгу Родионову в Минске приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Ранее правозащитное сообщество признало эту арестованную женщину политзаключенной.

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О приговоре для Родионовой сообщила белорусская ассоциация журналистов. Отмечается, что приговор вынесла судья Минского городского суда Вера Головкова, и это произошло 10 декабря.

О задержании журналистки стало известно в марте 2024 года. Женщину направили в СИЗО №1. За это время его несколько раз направляли на психиатрическую экспертизу. А мать Ольги, которой более 80 лет и которая нуждается в постоянном уходе, осталась одна.

Процесс по делу журналистки начался в Минском городском суде еще 16 ноября. А уже сегодня он был завершен.

В частности, Ольгу Родионову обвинили по четырем статьям, причем первые две (№№367 и 368) формулируются как оскорбление и клевета на Лукашенко. Также женщину обвинили в "дискредитации республики Беларусь" и в "разжигании расовой, национальной, религиозной или другой социальной розни".

Журналистка работала в издании KYKY, также сотрудничала как фрилансер с другими белорусскими и зарубежными медиа.

Напомним, ранее Гомельский областной суд приговорил к 20 годам исправительной колонии усиленного режима Сергея Кабарчука и его сына Павла, которые являются гражданами Украины. Их признали виновными в агентурной деятельности на территории республики и "приготовлении к акту терроризма".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Правда, Лукашенко опасается не Украины, а Польши, Литвы и Латвии.

В свою очередь Россия продолжает прилагать усилия по фактической аннексии Беларуси. Цель Кремля, в частности, – расширение российского военного присутствия в этой стране под прикрытием "Союзного государства".